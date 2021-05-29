الغانمي ووزير خارجية باكستان يبحثان مكافحة المخدرات

2021/05/29 | 20:33 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، مع وزير خارجية باكستان، مكافحة المخدرات، والتعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والتجارية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الغانمي التقى اليوم، وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، لبحث التنسيق والتعاون بين البلدين خاصة في المجال الأمني".وأكد الغانمي، بحسب البيان، أن "باكستان لديها تجربة في مكافحة الإرهاب كما في العراق".

من جانبه، شدد الوزير الباكستاني، على "أهمية استمرار التعاون الفعال في مختلف المجالات، بينها الأمنية، والاقتصادية، والتجارية، فضلا عن المواقف الدولية، كما أبدى استعداد بلاده لتدريب الكوادر العراقية".وبحسب البيان، فان "اللقاء ناقش موضوع مكافحة المخدرات والتعاون في القضاء عليها وتبادل الخبرات في مكافحة الجريمة بمختلف صورها، والتنسيق بشأن الزيارات الدينية وغيرها وتسهيل دخول المواطنين من كلا البلدين، وأهمية أن تكون هناك زيارات متبادلة".

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