قلة التخصيصات توقف مشروع قطار بغداد المعلق

2021/05/29 | 20:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أفاد وزير النقل، ناصر الشبلي، بتعليق مشروع انشاء القطار بغداد المعلق، بسبب قلّة الميزانية المخصصة للمشروع.

وقال الشبلي، في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "مشروع قطار بغداد تم تعليق تنفيذه بعد أنْ تم خُصص له 50 مليار دينار فقط في موازنة العام الحالي".

وكان من المقرر إنجاز مشروع قطار بغداد بواسطة شركتي هيونداي الكورية وألستون الفرنسية، وبحسب الشبلي فإنه ناقش مع كبار المسؤولين في الوزارة إمكانية المضي بتوقيع العقد مع الشركتين بتلك التخصيصات، كون المشروع ينفذ على شكل قرض للمشروع من قبل الشركتين المنفذتين اللتين لم تبديا ممانعة في تنفيذه.

وأوضح الشبلي أنَّ "الوزارة تدرس هذه الخطوات قبل الذهاب إلى توقيع العقد مع الشركتين المذكورتين للشروع بتنفيذه".

وزير المواصلات والنقل، عدّ مشروع قطار بغداد "فرصة استثمارية كبيرة وخطوة حضارية مهمة في بغداد، كونه يخدم التنقل الداخلي, فضلاً عن كونه سيوفّر آلاف فرص العمل للشباب وسيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد".

من جانب آخر، ذكر الشبلي أنَّ "شركة الموانئ شرعت بإنشاء عدد من الأرصفة الجديدة في ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي، أحيلت إلى شركات أجنبية معظمها عن طريق التشغيل المشترك، فضلاً عن وضع خطط كبيرة لتطوير الموانئ البحرية، أهمها إنشاء السياج الأمني بطول 5 كيلومترات فضلاً عن إنشاء شوارع جديدة".

وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزير التخطيط أن إنجاز مشروع قطار بغداد المعلق يحتاج إلى مدّة 3 إلى 5 سنوات.

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