مجلس النواب يستضيف وزير النفط في جلسته المقبلة

2021/05/29 | 20:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت رئاسة مجلس النواب، السبت، استضافة وزير النفط، إحسان عبدالجبار، خلال الجلسة القادمة.

وقال رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بحسب بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، إنه ستتم استضافة وزير النفط في الجلسة المُقبلة "بشأن الاسئلة الموجهة اليه من قبل لجنتي النزاهة والنفط والطاقة النيابية داخل قاعة المجلس".

وفي وقت سابق اليوم، افتتح الحلبوسي، الجلسة رقم (1)، في الفصـــل التشريعـــي الثاني للسنـة التشريعية الثالثة ضمن الـــدورة النيابيـــة الرابعـة بحضور 171 نائباً.

ومطلع الشهر الجاري، دعت لجنة النفط والطاقة النيابية، إلى استجواب وزير النفط على خلفية اتفاق استيراد الغاز من سوريا الذي أعلنه في وقت سابق، معربة عن استغرابها من "استيراد الغاز من مصر وسوريا، في وقت لا يمكن للعراق فيه إنتاج غازه وهو يمتلك حقولا كثيرة واحتياطياً هائلاً".

وسبق أن انتقد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد علي، وزارة النفط "لعدم امتلاكها أية استراتيجية لإنتاج الغاز الطبيعي"، مبيناً أن "العراق لديه القدرة على الإنتاج والتصدير أيضاً فوجود شركات لإنتاج الغاز المصاحب في إقليم كوردستان، دليل على قدرة الشركات على العمل في العراق".

ولم تتضح بعد، ماهية الأسئلة الموجهة من اللجنتين لوزير النفط، وما إذا كانت تشمل ملفات أخرى غير استيراد الغاز من الخارج.

ويستورد العراق من إيران 20 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فيما يتطلب توفير 70 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتشغيل المحطات.

وينتج العراق 19 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

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