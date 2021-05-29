محافظ ذي قار يكشف عن إحالة مشاريع جديدة ضمن خطة تنمية الاقاليم لعام 2020

2021/05/29 | 20:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، السبت، عن إحالة مشاريع جديدة ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2020، مؤكداً حرصه على إحالة جميع المشاريع المقرة ضمن الخطط التنموية الموضوعة لتطوير جميع القطاعات الحكومية.

وذكر الخفاجي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "إدارة المحافظة أحالت مشروع توسعة الشوارع والمداخل في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، كذلك تمت إحالة مشروع إنشاء شبكة شوارع جديدة مكتملة الخدمات والبنى التحتية في أقضية سيد دخيل والغراف والشطرة، وناحيتي الفضلية وكرمة بني سعيد".

وأضاف، أنه "تمت إحالة مشروع انشاء وتأثيث الشارع الرابط بين قضائي النصر والدواية المرحلة الثانية، وكذلك تمت احالة مشروع انشاء جسر للسيارات وآخر للمشاة في ناحية الطار، فضلاً عن انشاء جسر للمشاة في قضاء سوق الشيوخ، وكذلك تمت احالة مشروع انشاء بناية لفرع مديرية الزراعة في قضاء الشطرة لحاجة المدينة لهذه المديرية".

وتابع أنه "تمت احالة مشروع انشاء مبنى البطاقة الوطنية في قضاء الاصلاح، وكذلك مشروع آخر لإنشاء مبنى للبطاقة الوطنية في قضاء النصر للحاجة الملحة لخدمات هذه المؤسسة في هذه الأقضية".

وزاد، أنه "تمت احالة مشاريع انشاء مراكز بيطرية في اطار تنمية الزراعة والثروة الحيوانية في قضائي الرفاعي وقلعة سكر"، لافتا الى أن "هناك جملة من المشاريع لا تزال في طور الاعلان أو الاحالة، ستتم احالتها للتنفيذ والشروع بها ضمن خطة المحافظة".

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