الزيارات الدينية ومكافحة المخدرات.. الغانمي يبحث جملة ملفات مع وزير الخارجية الباكستاني

2021/05/29 | 20:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، تبادل الخبرات لمحاربة المخدرات، مع الجانب الباكستاني، خلال لقائه وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي.

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وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية تلقى "ناس" نسخة منه، (29 أيار 2021)، أنه "التقى وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، وزير الخارجية الباكستاني، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التنسيق والتعاون بين البلدين خاصة في المجال الأمني، وأكد السيد وزير الداخلية إن هذه الزيارة مهمة ونعتز بها لكون الجمهورية الباكستانية من الدول الإسلامية والصديقة".

وأشار الوزير إلى أن "هناك الكثير من الروابط بين البلدين"، مبينا أن "لدى باكستان تجربة في مكافحة الإرهاب كما في العراق".

وأضاف البيان، "من جانبه شدد الوزير الباكستاني على أهمية استمرار التعاون الفعال في مختلف المجالات، بينها الأمنية، والاقتصادية، والتجارية، فضلا عن المواقف الدولية، كما أبدى استعداد بلاده لتدريب الكوادر العراقية".

وتابع البيان، "وناقش وزير الداخلية مع ضيفه موضوع مكافحة المخدرات والتعاون في القضاء عليها وتبادل الخبرات في مكافحة الجريمة بمختلف صورها، كما جرى بحث التنسيق بشأن الزيارات الدينية وغيرها وتسهيل دخول المواطنين من كلا البلدين، وأهمية أن تكون هناك زيارات متبادلة".

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