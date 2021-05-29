الحلبوسي: من تصدروا المشهد في المناطق السنية حتى التحرير يتحملون إخفاء الحقائق بملف المغيبين

2021/05/29 | 20:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في حوار مع السياق، ان السياسيون الذين تصدروا المشهد السياسي في المناطق السنية لغاية التحرير يتحملون إخفاء الحقائق بملف المغيبين.

وادناه فيديو الحوار:-

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