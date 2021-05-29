البرلمان يُنهي مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي ويرفع جلسته الى الثلاثاء المقب

2021/05/29 | 20:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انهى مجلس النواب، اليوم السبت، تقرير ومناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، فيما رفع جلسته الى الثلاثاء المقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال”.

واضاف ان “مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الثلاثاء المُقبل”.

وكان مجلس النواب افتتح، اليوم السبت، أعـمـال الجلســـــة رقم (١) من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وحضور 171 نائباً.

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