لقاحات ايران من ديون العراق

2021/05/29 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، اليوم السبت، إن العراق وافق على تحويل 125 مليون دولار من أموال إيرانية مجمدة إلى بنك أوروبي لشراء 16 مليون جرعة لقاح كورونا.

وكان وزير الطاقة الإيراني قال في وقت سابق، إن بلاده تهدف لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا، بأموالها من مبيعات الغاز الطبيعي إلى العراق التي لا يمكنها تحويلها بسبب العقوبات الأمريكية على المصارف الإيرانية.

وتشتكي إيران، وهي أشد دول الشرق الأوسط تضررا من الوباء، من أن العقوبات الأمريكية تحول بينها وبين تقديم مدفوعات لشراء اللقاحات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزير قوله "إن الأموال ستوجه لشراء لقاحات من برنامج "كوفاكس" لمشاركة اللقاحات الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية.

ولم يرد بعد أي تأكيد من مسؤولين عراقيين للإفراج المزمع عن أموال إيرانية لشراء لقاحات.

وطالبت إيران، خلال المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بالإفراج عن إيرادات نفطية قدرها 20 مليار دولار تقول إنها مجمدة في دول منها العراق وكوريا الجنوبية والصين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام 2018.

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