صور.. ندوة حول الاتحاد الوطني والمنظمات الدولية

2021/05/29 | 20:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن اطار فعاليات الذكرى الـ 46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، نظم مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني، مساء السبت، بمبنى المكتب، ندوة لكل من " فريد اسسرد، نرمين عثمان، عدالت عبدالله"، حول "الاتحاد الوطني والمنظمات الدولية".

في مستهل الندوة، تحدث فريد اسسرد سكرتير المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، عن اندلاع ودور الثورة الجديدة لشعبنا بقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بظروف عصيبة اعاد الامل لشعب كوردستان، لافتا الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني وبجميع مراحل النضال يجدد نفسه نحو الافضل، مشيرا الى دوره في تقوية العلاقات مع الاشتراكية الدولية،

من جانبها سلطت نرمين عثمان الضوء على الدور المهم للنساء في اندلاع الثورة الجديدة لشعبنا بقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لافتة الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني وفي مختلف المراحل كان ابوابه مشرعة للنساء بجميع المجالات السياسية والدبلوماسية والتنظيمية وتطوير قدراتهن.

وحول العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الوطني الكوردستاني قال الصحفي عدالت عبدالله، ان تطوير العلاقات مع الاحزاب والاطراف السياسية في العراق والخارج، من مرتكزات الاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكدا ان العلاقات الدبلوماسية من المجالات المهمة والحساسية لتطوير وبقاء اي حزب او منظمة.

PUKmedia خاص

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