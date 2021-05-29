2021/05/29 | 20:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

حددت وزارة الصحة، اليوم السبت، موقفها من المطالبات برفع الحظر الجزئي.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوضع الوبائي الحالي غير مستقر ولا يسمح لنا برفع الحظر الجزئي كلياً".

وفي وقت سابق، أعلن مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي تقديم توصية برفع الحظر الجزئي على مرحلتين تتضمن الأولى

تقليص ساعات الحظر الجزئي من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً وتنص الثانية على إلغائه كلياً بعد استقرار الإصابات عند معدل ألف أو ألفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الوضع الوبائي لا يسمح برفع الحظر الجزئي كلياً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: الوضع الوبائي لا يسمح برفع الحظر الجزئي كلياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).