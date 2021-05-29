2021/05/29 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، عدم المقدرة على إصدار قرار يرفع الحظر كليا في البلاد.وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه “المركز الخبري الوطني” إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العامة لا نستطيع رفع الحظر كلياً المركز الخبري الوطني.

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