2021/05/29 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الباكستاني، جملة مواضيع امنية بين البلدين، منها وتبادل الخبرات في مكافحة الجريمة.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وباكستان يبحثان جملة مواضيع امنية بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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