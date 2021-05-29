مخاوف من هجمات في النمسا بعد نشر الحكومة

2021/05/29 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخشى منظمات ومجموعات إسلامية في النمسا من احتمال وقوع هجمات ضد المسلمين، بعد قيام السلطات بإطلاق موقع إلكتروني يعرض مواقع أكثر من 600 مسجد وجمعية إسلامية في جميع أنحاء البلاد.

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