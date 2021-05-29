فرات - عباس علي العلي

2021/05/29 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي بين البحر والجبل كتب إله الحب قصيدهمنحها روح الجمالورسم العينين كعاشق قديمعرف أسرار الحب وعذاباتهأراد أن يختار لها اسماأوصى على كل الجهات أن تختار لها اسملم يكن إله الحب مقتنعا بشيءذهب نحو البحر يسألهصمت البحر حينما رأكصعد الجبل يبحث عن دليلصعق الجبل من أن ينظر إلى عينيكسأل السماء ومن فيهاعن ما يليق بجمال عينيكلم يجبه أحدظل إله الحب حزينا ......





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