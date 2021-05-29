مقدّمة عامة لثلاثيّة جديدة - حفريّات في الخطّ الإيديولوجي والسياسي التحريفي و الإصلاحي للوطنيّين الديمقراطيّين - الوطد - و تفرّعاتهم - - ناظم الماوي

2021/05/29 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناظم_الماوي مقدّمة عامة لثلاثيّة جديدة - حفريّات في الخطّ الإيديولوجي والسياسي التحريفي و الإصلاحي للوطنيّين الديمقراطيّين - الوطد - و تفرّعاتهم -لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية !و الروح الثوريّة للماوية المطوَّرة اليوم هي الخلاصة الجديدة للشيوعيّة – الشيوعيّة الجديدة ( عدد 44 - 45 / ماي 2021 )حفريّات في الخطّ الإيديولوجي والسياسي التحريفي و الإصلاحي للوطنيّين الديمقراطيّين - الوطد - ......





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