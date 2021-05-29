الشرطة توضح حقيقة هروب سجين من أحد سجون المثنى

2021/05/29 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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بينت قيادة شرطة المثنى، اليوم السبت، حقيقة هروب سجين من أحد سجون المثنى.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لا صحة لما نشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي (الفيس البوك) بشأن هروب سجين من احد سجون المحافظة".

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