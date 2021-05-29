2021/05/29 | 21:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الصناعـة والمعـادن، السبت، مناقشتها الإستعدادات والإجراءات النهائية لتشغيل مصنع البتروكيمياويات في البصرة، والذي توقف منذ 2011.

جاء ذلك في زيارة وزير الصناعـة والمعـادن منهـل عزيـز الخبـاز محافظة البصرة ولقائه بالـ"كـوادر المُتقدمـة فـي شركـات الـوزارة بالمُحافظـة".

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن الخبـاز عقـدَ اجتماعا بعد جولته الميدانية في الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية مع المُدراء العامين في شركات الوزارة بالمُحافظة ومُدراء المصانع والمعامل في تلك الشركات.

الخباز أكد خلال البيان أن وزارته "أمام تحدي كبير" لتشغيل وافتتاح مصنع البتروكيمياويات بعد توقفه مُنذ عام 2011.

وسيكون لمصنع البتروكيمياويات "مردود وأثر إيجابي كبير" على الشركة ومُحافظة البصرة، حسب الوزير، مشددا على "ضرورة وضع الأفكار والآليات لإدامة التشغيل".

وأكد على أهمية "مُواصلة التعاون" بين شركات الوزارة في البصرة، "لتجاوز المشكلات والمُعوقات وتكثيف وإستمرار الجهود لإكمال عمليات التشغيل والإنتاج لمصنع البتروكيمياويات في ظلّ دعم الوزارة والمُحافظة الكبير والكامل".

وزير الصناعة والمعادن أشار الى "ضرورة عمل شركات الوزارة في البصرة كفريق واحد للإرتقاء بواقع شركاتهم وصناعتها وإنتاجها الوطنـي".

الخباز ناقش خِلال الإجتماع "الإستعدادات والإجراءات النهائية لتشغيل مصنع البتروكيمياويات وتطورات الوضع الحالي في معمل ورق البصرة بعد تأهيل وتشغيل خط إنتاج الدفاتر المدرسية وحاجة المعمل إلى بعض المُعدات لتطوير إمكانياته وإنتاجه".

ووجه الوزير "بأهمية البدء بمرحلة جديدة والإهتمام بترتيب وتأهيل كافة مفاصل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية بالتعاون مع المُحافظة"، حسب البيان.

وأوعز "بزيادة الإهتمام بتطبيق معايير وشروط الصحة والسلامة المهنية والمُحافظة على مُمتلكات الشركة"، فيما ناقشَ عددا من "إنجازات ومشاريع وأعمال الشركات الأخرى في المُحافظة والتي سيتم الإعلان عنها في الفترة القليلة المُقبلـة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تبحث الإستعدادات والإجراءات النهائية لتشغيل مصنع البتروكيمياويات في البصرة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تبحث الإستعدادات والإجراءات النهائية لتشغيل مصنع البتروكيمياويات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).