2021/05/29 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم السبت، الى اقليم كردستان، لبحث الملفات العالقة بخصوص حماية وتطوير القطاع الزراعي في البلاد.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الوزير وصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخفاجي يصل الى الاقليم لبحث الملفات العالقة الخاصة بالقطاع الزراعي المركز الخبري الوطني.

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