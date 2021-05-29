متنبئ يتحدث عن درجات حرارة ’مخيفة’.. علاقة ’وثيقة’ مع الرطوبة

2021/05/29 | 21:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

فسّر المتنبئ الجوي واثق السلامي، السبت، العلاقة بين الرطوبة وحركة الهواء ودرجات الحرارة.

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وقال السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (29 أيار 2021)، إنه "تلعب الرطوبة عند سكون الهواء، دوراً كبيراً في درجة الحرارة المحسوسة، مثلاً إذا سجلت حرارة الهواء ٤٩ درجة وكانت الرطوبة ٣٠٪ فان الشعور الحقيقي بالحرارة يساوي ٦٤ درجة".

فيما يتم استشعار درجة الحرارة البالغة 43 اذا ما بلغت نسبة الرطوبة 50%، 66 درجة سليزية، بحسب الجدول أدناه الذي نشره السلامي:

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