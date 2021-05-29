2021/05/29 | 21:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، السبت ، باصابة ٦ افراد من عائلة واحدة اثر انقلاب عجلتهم على الطريق السريع جنوب الناصرية، بمحافظة ذي قار .وقال المصدر، ان “حادث سير سببه انقلاب عجلة نوع جارجر على الطريق الدولي السريع في منطقة ام عنيج جنوبي الناصرية، ادى الى إصابة سائق العجلة وخمسةمن افراد عائلة واحدة بينهم امراتان”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنوبي ذي قار.. اصابة ٦ اشخاص من عائلة واحدة بحادث سير) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنوبي ذي قار.. اصابة ٦ اشخاص من عائلة واحدة بحادث سير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).