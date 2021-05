2021/05/29 | 21:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اضطرت طائرة ركاب متوجهة من الهند إلى الولايات المتحدة إلى العودة لنيودلهي، بعد اكتشاف خفاش داخل درجة رجال الأعمال.

وأكدت صحيفة Hindustan Times الهندية أن الحادث وقع فجر الخميس الماضي في طائرة من طراز “بوينغ 777-300” تابعة لشركة Air India خلال رحلة من نيودلهي إلى مطار نيوارك في نيوجيرسي.

وأوضحت الصحيفة أن الخفاش اكتشف داخل درجة رجال الأعمال في الرحلة رقم AI-105 DEL-EWR بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة، مشيرة إلى أن قبطان الطائرة أبلغ الهيئة الهندية المعنية بمراقبة الحركة الجوية بهذا الحادث.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر الخفاش وهو يحلق داخل الطائرة خلال الرحلة، وسط عجز الطاقم عن التعامل معه.

ICYMI – Air India plane bound to Newark from the Delhi International Airport returned back 30-minutes into the flight after BAT flies through the cabin.pic.twitter.com/Dc5u34rX3b

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 29, 2021

ونقلت “وكالة الأنباء الآسيوية” (ANI) عن مسؤولين هنود تأكيدهم أن الطائرة اضطرت إلى العودة إلى دلهي نتيجة لهذا الوضع الطارئ، ووصل خبراء معنيون بالأحياء البرية إلى الطائرة للقبض على الخفاش، فيما توجه الركاب إلى الولايات المتحدة على متن طائرة أخرى.

وأشارت تقارير صحفية هندية أن الخبراء عثروا على الخفاش ميتا داخل الطائرة، مرجحة أنه تسلل إلى داخلها صدفة خلال إدخال المواد الغذائية إلى الرحلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خفاش يجبر طائرة ركاب هندية متوجهة إلى نيويورك على العودة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خفاش يجبر طائرة ركاب هندية متوجهة إلى نيويورك على العودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).