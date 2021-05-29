الحشد يصد تعرضا لداعش شمال شرق بعقوبة

2021/05/29 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر امني في ديالى:اللواء ١١٠ الفوج الاول في الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش على نقطة مرابطة امنية في اطراف ناحية السعدية ٦٥كم شمال شرق بعقوبة وتم السيطرة على الموقف حاليا

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