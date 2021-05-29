انخفاض الاصابات بفايروس كورونا في خورماتو

2021/05/29 | 21:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مستشفى الجمهوري في خورماتو، يوم السبت، عن أنخفاض أعداد المصابين بكورونا، لافتة الى ان عدد الاصابات بلغ 18 حالة.

وقال الدكتور فوزي الزنكنة مدير المستشفى لـPUKmedia: ان الاصابات التي تم تسجيلها ورصدها من قبل اللجنة الطبية المختصة بوباء كورونا في خورماتو وصلت الى 18 اصابة ، كما تم تسجيل 8 حالات شفاء.

واضاف: نطالب مواطني القضاء بالذهاب الى المستشفيات بهدف تطعيمهم باللقاح المضاد ضد هذا المرض الفتاك الذي مازل يشكل خطرا على أرواح المواطنين وهناك لجان خاصة تستقبل المواطنين الراغبين بأخذ اللقاح في المستشفيات .

PUKmedia/ عمر اواره

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