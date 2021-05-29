مع بداية موسم الحصاد.. القصف يلتهم حقول القمح في غرب سوريا

2021/05/29 | 21:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، السبت، إن قصفا مدفعيا وصاروخيا لقوات النظام السوري تسبب في اندلاع حرائق واسعة في أراض زراعية بمدينة حماة غربي البلاد.

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