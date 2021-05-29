2021/05/29 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيت الطين يفقد هليّل الثقافة تطمئن على صحة السماوي بغداد – الزمان باشرت لجنة رعاية المبدعين، التابعة لوزارة الثقافة، اولى اعمالها بزيارة الى الفنان جمال السماوي، عضو المجلس المركزي لنقابة الفنانين العراقيين، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة ألمت به وألزمته الفراش، في وفد ضم رئيس اللجنة كريم الرسام وكلا من الباحث حيدر شاكر والفنان كمال […]

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