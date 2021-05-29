2021/05/29 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشهد التشكيلي في الفن وجدلية التلقي بغداد – فائز جواد صدر عن دار الفتح للطباعة والنشر ببغداد كتاب (الفن وجدلية التلقي) للناقد والكاتب التشكيلي ماضي حسن، يقع في 290 صفحة من القطع المتوسط وكتب المؤلف مقدمة تطرق فيها الى الفنون بشكل عام ومنها الفنون التشكيلية ضمن جوانبه المختلفة كونها تحتاج الى مزيد من التمعن ثم […]

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