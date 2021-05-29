2021/05/29 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفخراني على خشبة المسرح في الأضحى القاهرة – الزمان يشارك الفنانون يحيى الفخراني وإياد نصار ومحمد الشرنوبي، وبيومي فؤاد وكارمن سليمان في المسرحية الجديدة (ياما في الجراب يا حاوي).وعن ذلك قال الممثل محمد التاجي بأنّ (المسرحية سيبدأ عرضها أولاً في عيد الأضحى القادم بالقاهرة مع المخرج مجدي الهواري وإنتاج شركة كايرو شو، ثم ستسافر بعد […]

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