العدل الأميركية تطالب القضاء برفض دعوى قضائية مقامة ضد ترامب

2021/05/29 | 21:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالبت وزارة العدل الأميركية، السلطات القضائية في دائرة كولومبيا التي تحتضن العاصمة واشنطن، رفض دعوى قضائية ضد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

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ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، أن القضية تستهدف كلا من ترامب ووزير عدله، ويليام بار، وعددا من المسؤولين الآخرين وتخص فض مظاهرة مناهضة للرئيس السابق في ساحة لافاييت قرب البيت الأبيض يوم 1 حزيران 2020.

وذكرت الصحيفة، أن وزارة العدل تعتبر أنه لا يمكن إدراج ترامب ومسؤولين رفيعين آخرين في الإدارة السابقة على دعوات مدنية ضد الأجهزة الأمنية على خلفية إجراءاتها الرامية إلى ضمان أمن قادة البلاد.

وتضيف الصحيفة، كما يعتقد خبراء الوزارة أن هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة ستمنعه من اتخاذ أي إجراءات مماثلة في المستقبل، وفي هذا السياق اقترحوا رفض الدعوى.

وبحسب "واشنطن بوست، فأن الصيف الماضي رفعت بعض المؤسسات، بينها "التحالف الأميركي لحماية الحرية المدنية" وحركة "حياة السود مهمة"، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ومسؤولي أجهزة الأمن بسبب "اختفاء الاستخدام غير الشرعي للغاز المسيل للدموع ووسائل أخرى" لفض احتجاجات 1 يونيو في ساحة لافاييت.

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