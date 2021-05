صور اطفال غزة -الشهداء على صفحات هارتس ونيويورك تايمز -ما كل هذا التعاطف المتأخر ! - هاله ابوليل

2021/05/29 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

#هاله_ابوليل عندما ظهر ( يعقوب) المستوطن اليهودي وهو يفاوض امرأة فلسطينية صاحبة البيت في حي الشيخ جراح حول عدم أحقية وجوده واستيلاءه لبيتها ,أقرّ بذلك يعقوب قائلا :"و ما فائدة هذا الكلام , البيت كان لك و صار لي , وعندما ردت عليه قائلة :أنت تسرق بيتي يا يعقوب .فقال لها جملته التي انتشرت كالنار في الهشيم " إذا أنا لم اسرقه, سوف يسرقه غيري " IF I DON’T STEAL IT , SOMEONE ELSE GONNA STEAL I ......





