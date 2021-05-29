احباط عملية 'ارهابية' في الانبار

2021/05/29 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

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الاستخبارات العسكرية وقوة مشتركة تجهض مخططا لعملية ارهابية بدراجة نارية مفخخة في الانبار

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