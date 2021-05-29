بنصف دزينة.. العراق يهزم النيبال في

2021/05/29 | 22:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلبَ منتخبنا الوطني على نظيره

النيبالي بستة أهدافٍ مقابل هدفين في

المباراة الودية التي جمعتهما اليوم

السبت في ملعب الفيحاء في البصرة بقيادة

طاقم التحكيم الكويتي المؤلف من حكم

الساحة سعد الفضلي يساعده

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