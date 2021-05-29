التربية توضح بشأن أسئلة امتحانات الصفوف المنتهية

2021/05/29 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، التزامها بوضع أسئلة من ضمن المنهج المكيف للصفوف المنتهية بعد تحديد مواعيد الامتحانات النهائية اليوم، فيما أشارت إلى أنها ستراعي ظروف الطلبة عند إعداد الأسئلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة أقرت بأن تكون امتحانات الصف السادس الابتدائي مدرسية وليست وزارية”، مبينا أن “معلم كل مادة هو من سيقوم بوضع اسئلة الامتحان النهائي، في تكرار لما حدث في نصف السنة”.

وبشأن الامتحانات الوزارية والدخول الشامل للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي، أكد فاروق أنه “من المفترض أن يكون العراق تعايش مع فيروس كورونا، وبدأت الوزارة العام الدراسي في ظل الأزمة وأدى الطلبة امتحاناتهم بشكل طبيعي لنصف السنة الدراسية، مبينا أن “الطلبة الذين لم يكن لديهم امتحانات الفصل الأول تم الاعتماد على درجة نصف السنة”.

وأشار إلى أن “الوزارة تقف مع الطلبة في جميع الأمور التي تخص الاسئلة والامتحانات ولن تكون ضدهم”، لافتا إلى أن “الوزارة راعت الطلبة في العام الماضي في امتحانات الصفوف المنتهية، الثالث متوسط والسادس اعدادي وغير المنتهية من خلال منح 10 درجات لكل مادة لمعالجة الدرجات الحرجة”.

وتابع أنه “في العام الماضي كانت نسب النجاح عالية للمرحلة الاعدادية ونمط الاسئلة بسيط، ما يدل على أن الوزارة لن تقف ضد الطلبة بل ستراعي الظروف الحالية”، ونطمئنهم بأن الامتحانات ستكون وفق تكييف المناهج الذي حددتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي”.

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