رئيس البرلمان: مطالب المتظاهرين هي حقوق لمواطنين لم تلتزم مؤسسات الدولة بتأديتها

2021/05/29 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في حوار مع السياق حول التظاهرات ومطالبها، بأن مطالب المتظاهرين هي مطالب حقة، وتُصنَّف على أنها حقوق لمواطنين لم تلتزم مؤسسات الدولة بتأديتها.

ولمشاهدة اللقاء كاملاً من الرابط ادناه:-

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