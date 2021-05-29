2021/05/29 | 22:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخفاجي يصل أربيل لـ"معالجة المشاكل الزراعية" لإقليم كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/29 | 22:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخفاجي يصل أربيل لـ"معالجة المشاكل الزراعية" لإقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخفاجي يصل أربيل لـ"معالجة المشاكل الزراعية" لإقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).