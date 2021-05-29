محافظة عراقية تطلق حملة للقضاء على مرض خطير ينتقل من الحيوان إلى الانسان

2021/05/29 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اطلق المستشفى البيطري في ديالى، السبت، حملة مجانية واسعة للقضاء على مرض ينتقل من الحيوان إلى الانسان.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى محمود الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اكثر من 20 فرقة جوالة بدأت بتطبيق حملة واسعة لرش وتغطيس كافة حيوانات المزارع (اغنام- ابقار- جاموس- خيول-ابل) بالاضافة الى الحضائر من اجل قتل الطفيليات الخارجية التي تؤدي الى اصابة تلك الحيوانات بالحمى النزيفية".

واضاف، ان "الحمى النزيفية من الامراض الخطيرة جدا على الحيوانات وتسبب هلاكات كبيرة وخطورتها تزداد بانها يمكن ان تنتقل الى الانسان"، مؤكدا أن "الحملة والتي تستمر شهرا كاملا مجانية دون اي مقابل وتهدف لاحتواء هذا المرض ومنع تسجيل اية اصابات به ضمن حدود المحافظة".

واشار الشمري الى ان "المستشفى البيطري يطلق العديد من الحملات المجانية سنويا لمواجهة الامراض التي تفتك بالثروة الحيوانية في مسعى للحفاظ عليها لاسيما وان بعض الامراض تزداد خطورتها ومن الممكن انتقالها للانسان"، داعيا "الاشخاص الذين يقومون بتربية الحيوانات للتعاون مع الفرق الجوالة والمستشفيات البيطرية المنتشرة في الاقضية والنواحي".

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