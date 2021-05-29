احباط مخطط لعملية إرهابية في الانبار

2021/05/29 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، إحباط مخطط لتفجير دراجة نارية في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "نفذت عملية نوعية استباقية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية، والتي أكدت تواجد دراجة نارية مفخخة في وادي كصير بصحراء ناحية كبيسة معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية".وأضافت، "حيث تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشروع مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة الآلي ٣٠، والتحرك نحو الهدف وضبط الدراجة مع كمية من الوقود المخصص لها".وتابعت، "فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير الدراجة تحت السيطرة".

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