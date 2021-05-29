الصحة والبيئة تشارك في مؤتمر للحد من مخاطر الكوارث في الموصل

2021/05/29 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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شاركت وزارة الصحة والبيئة متمثلة بشعبة الحد من مخاطر الكوارث في الوزارة بالمؤتمر العلمي الثاني للفترة 26-27 ايار الذي اقامه مركز التحسس النائي في جامعة الموصل تحت عنوان (التقنيات الجيومعلوماتية للحد من مخاطر الكوارث) في اروقة جامعة الموصل.

وقال مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصحة والبيئة كريم حميد عسكر ان "المؤتمر الذي شاركت فيه شعبة الحد من مخاطر الكوارث التابعة للدائرة تناول محاور عدة، منها إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية باستخدام التقنيات الجيومعلوماتية الحديثة، التلوث البيئي ودور التقنيات الحديثة في مراقبته والحد من مخاطره، ومراقبة التغيير المناخي وآثاره السلبية على المدن،وتطبيقات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية في مراقبة استخدامات الأراضي".

واضاف عسكر ان "هدف المؤتمر تبادل الأفكار العلمية والتطبيقية بين الباحثين في المجالات الجيومعلوماتية والعلوم التطبيقية وآخر المستجدات العلمية في مجالات الحد من مخاطر الكوارث، العمل على إيجاد تواصل مستديم بين المؤسسات الأكاديمية ودوائر الدولة والقطاع الخاص، ودعم وتعزيز دور البحث العلمي في الحد من مخاطر".

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