2021/05/29 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني ردّ تحالف الفتح، اليوم السبت، على تصريحات وزير الدفاع بشأن الحشد الشعبي في الحرب ضد داعش.وقال عضو التحالف حامد الموسوي في تصرح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” “نستغرب في تحالف الفتح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يرد على تصريحات وزير الدفاع: كان يقاتل تحت إمرة الحشد المركز الخبري الوطني.

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