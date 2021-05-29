وزير الزراعة يصل اقليم كوردستان

2021/05/29 | 22:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت بيكرد طالباني وزيرة الزراعة في اقليم كوردستان يوم السبت، وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، والوفد المرافق له.

تأتي الزيارة لدعم المنتوج المحلي وتطوير الزراعة في اقليم كوردستان والعراق، وسبل حل المشاكل العالقة بين الجانبين.

وبحسب معلومات حصل عليها PUKmedia: ان مجموعة من منتجي الدواجن والمزارعين رافقوا الخفاجي الى اربيل ، بهدف الاطلاع عن المحادثات وبالخصوص بشأن المنافد الحدودية بين الاقليم والعراق، لاكمال الروزنامة الزراعية.

PUKmedia متابعة

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