الحشد الشعبي: استشهاد مقاتل اثناء إحباط محاولة تسلل لداعش في ديالى

2021/05/29 | 22:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، استشهاد مقاتل اثناء احباط محاولة تسلل لعصابات داعش الارهابية في محافظة ديالى.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "قوة من الفوج الثاني باللواء 23 بالحشد الشعبي، تصدت، لمحاولة تسلل لفلول داعش الإرهابي في سيطرة المسقفات بمدخل قضاء خانقين في محافظة ديالى".واضافت، ان "عملية التصدي اسفرت عن استشهاد مقاتل بنيران قناص، فيما لاتزال المواجهات مستمرة لغاية الان".

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