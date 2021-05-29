الإمارات تعلن اعتماد دواء طارئ لمرضى كورونا

2021/05/29 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد لفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية"وام".

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