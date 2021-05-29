حقوق الإنسان تقيّم قرار الامتحانات النهائية: أغلب العائلات غير مستعدة

2021/05/29 | 22:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مفوضية حقوق الأنسان في العراق، السبت، مراقبة إجراءات وزارة التربية بخصوص الامتحانات النهائية.

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وقال عضو المفوضية زيدان العطواني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 أيار 2021)، "من خلال متابعتنا للاوضاع الإنسانية لواقع التربية في العراق و تواصلنا مع عوائل الطلبة، لمسنا أن اغلبهم غير مستعد لاداء الامتحانات لأسباب عديدة، منها ضعف في مجال الحصول على المادة العلمية عبر النافذة الإلكترونية وإصابة البعض من عوائلهم بالوباء وتأثيره النفسي عليهم، إضافة لعدم إمكانية توفر الأجهزة الإلكترونية والحواسيب للدراسة لأسباب اغلبها اقتصادية، وعدم قيام الوزارة بايجاد حلول جذرية للموضوع".

وأضاف، "وندعو وزارة التربية لانصاف الجميع واتخاذ القرارات المناسبة التي تخفف عن الطلبة الضغوط الحاصلة عليهم وتقليص المنهاج بما يضمن المساواة بين الجميع".

وأعلنت وزارة التربية، في وقت سابق، وضع الصيغة النهائية للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 أيار 2021)، إنه "عقدت وزارة التربية اجتماعاً موسعاً ضم المديرين العامين للتربية والتجهيزات في بغداد والمحافظات لمناقشة القرارات التي تخص اجراء امتحانات المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2020 – 2021".

وأضافت، "حيث تمخض الاجتماع الذي ترأسهُ وزير التربية علي حميد الدليمي، إلى اعتماد مجموعة من القرارات من ضمنها، ان تكون امتحانات مرحلة السادس الابتدائي لهذا العام مدرسية وإتاحة الفرصة للملاكات التدريسية لاستكمال تحضيراتها وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة".

وتابع، "كما أكد المجتمعون على إبقاء امتحانات المرحلتين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بكافة فروعه، وزارية، هذا وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على تأجيل البت في قرار امتحانات المراحل غير المنتهية بعد الأول من شهر تموز، ولحين اكمال المناهج الدراسية عن طريق التعليم الإلكتروني".

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