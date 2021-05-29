إحباط مخطط لعملية 'إرهابية' في الأنبار

2021/05/29 | 22:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن إحباط مخطط لعملية "ارهابية" بدراجة نارية مفخخة في الانبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية نوعية استباقية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية والتي اكدت تواجد دراجة نارية مفخخة في وادي كصير بصحراء ناحية كبيسة معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية ارهابية".

وأضافت "تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشروع مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة الالي ٣٠ من التحرك نحو الهدف وضبط الدراجة مع كمية من الوقود المخصص لها"، مشيرة الى أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير الدراجة تحت السيطرة".

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