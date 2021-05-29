2021/05/29 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، استشهاد مقاتل اثناء احباط محاولة تسلل لعصابات داعش الارهابية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد مقاتل بنيران قناص داعش في ديالى المركز الخبري الوطني.

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