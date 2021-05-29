لتخفيف الضغوط عليهم.. حقوق الانسان تدعو التربية لانصاف الطلبة واتخاذ القرارت المناسبة

2021/05/29 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت مفوضية حقوق الأنسان في العراق، اليوم السبت، وزارة التربية، لانصاف الطلبة واتخاذ القرارت المناسبة، لتخفيف الضغوط الحاصلة عليهم.وقال عضو المفوضية زيدان العطواني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني، انه […]

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حقوق الانسان تدعو التربية لانصاف الطلبة واتخاذ القرارت المناسبة المركز الخبري الوطني.

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