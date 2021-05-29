البنتاغون يعلن فشل اختبار صواريخ “SM-6” التابعة لمنظومات “Aegis”

2021/05/29 | 22:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت عن فشل اختبار لصواريخ “SM-6” التابعة لمنظومات الدفاع الجوي “Aegis” والخاصة باعتراض صواريخ باليستية.

وقالت وكالة الدفاع الجوي في البنتاغون، في بيان، إن القوات البحرية الأمريكية أجرت يوم 29 مايو اختبارات لمنظومات “Aegis” بهدف عرض قدرات سفينة مزودة بها “على رصد ومراقبة واعتراض وتدمير صاروخ باليستي متوسط المدى بواسطة صاروخين مضادين من نوع Standard Missile 6 Dual II”.

وأشارت الوكالة إلى أن “عملية الاعتراض لم يتم تنفيذها”، مضيفة أن الجهات المعنية بدأت فحصا لتحليل نتائج الاختبار لتحديد سبب “المشاكل، التي يمكن أنها عرقلت نجاح الاعتراض”.

وعادة ما تجري الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية اختبارات للدفاع الصاروخي.



وكانت قد أجرت في السابق بنجاح تجارب اعتراض للصواريخ باستخدام صواريخ من نوع “SM-6”.

ويمثل “SM-6” صاروخا مضادا من صناعة شركة “Raytheon” الأمريكية له نظام توجيه ذاتي، ويبلغ مداه نحو 240 كيلومترا وينطلق بسرعة قصوى تبلغ 3.5 ماخ، مما يجعله قادرا على الاشتباك مع الأسلحة فائقة السرعة في نقاط بعيدة نسبيا عن السفن التي يدافع عنها.

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