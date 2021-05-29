معركة قضائية بين النظام المغربي ، وبين جبهة البوليساريو بمحكمة العدل الاوربية - سعيد الوجاني

2021/05/29 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني منذ سنة 1975 ، والمنطقة تعيش معارك متنوعة ومتعددة .



بدأً بالحرب المسلحة التي دامت ستة عشر سنة ، حتى التوقيع على وقف اطلاق النار ، وتحت اشراف الأمم المتحدة في سنة 1991 ، وهي حرب استنزاف تسببت للنظام المغربي ، وللجيش في صعوبات كثيرة ، كانت ستسبب بسقوط النظام مرات عديدة ..



لأنها لو استمرت ، وبتلك القوة والشكل ، التي لم يكن النظام المغربي قد استعد لها الاستعداد الكافي ، كما هو الحال اليوم ..



كانت ستع ......





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