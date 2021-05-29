يوميات دنماركية 200+60 - حكمة اقبال

2021/05/29 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- تطوير التعليم:أعلنت الحكومة في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، ضمّ رئيسة الوزراء ووزيرة التعليم العالي ووزير الإسكان عن خطة جديدة لتطوير التعليم العالي وحملت الخطة عناوين انشاء مراكز تعليم جديدة ونقل بعض المراكز من المدن الكبيرة وزيادة عدد المقاعد الدراسية.



وحسب رئيسة الوزراء فان الخطة تهدف الى " ان تكون الدنمارك متماسكة في النمو والتطوير وفي جميع انحاء البلاد"، وقالت وزيرة التعليم " لقد تعلم ......





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