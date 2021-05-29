إدانة العدوان الصهيوني على القدس وغزة بفلسطين! - عبد السلام أديب

2021/05/29 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب أصدرت منظمة ايكور الدولية (التنسيق الدولي بين الأحزاب والمنظمات الثورية) بوم الخميس 19 مايو بيانا تنديديا بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفيما يلي ترجمته الكاملة الى اللغة العربية.قرار إيكور، في 19 مايو 2021اتخذ عدوان دولة إسرائيل الصهيونية على حقوق الشعب الفلسطيني مؤخرًا بعدًا خطيرًا بشكل متزايد مع التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية بالوسائل ال ......





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