2021/05/29 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت كتلة النهج الوطني، اليوم السبت، على أهمية وجود منظمات مجتمع مدني فضلاً عن منظمات أممية للإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، مبين ان تعدد الجهات الرقابية يقلل من نسب التزوير بالانتخابات.

وقال النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي لـ (بغداد اليوم) إن "تعدد الجهات الرقابية من شأنه أن يقلل إمكانية حدوث تزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات لذلك من الضروري وجود تلك المنظمات للإشراف على الانتخابات".

وأضاف أن "الإشراف أمر جيد وإيجابي اذا كان دون تأثير انما لمجرد تقييم الانتخابات ومنع التلاعب بنتائجها فهذا هو الغرض الحقيقي من وجود تلك المنظمات سواء كانت منظمات مجتمع مدني أم دولية".

وكان مجلس الأمن قد صوت بالإجماع، يوم الخميس الماضي، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي) حتى 27-5-2022 للإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة نيابية تتحدث عن أمر يقلل من نسب التزوير في الانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة نيابية تتحدث عن أمر يقلل من نسب التزوير في الانتخابات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).